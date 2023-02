За първи път: Зеленски допусна камера в бункера си в Киев

Миналия петък се навърши точно година от началото на руската инвазия в Украйна, която сложи началото на военните действия между Киев и Москва.

По повод годишнината президентът на Украйна Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога за първи път допуска журналистически екип в своя бункер в Киев, за да покаже на международната общност къде пребивава в по-голямата част от времето си.

Володимир Зеленски: Владимир Путин ще бъде убит от приближените си

При интервюто си с украинския журналист Дмитро Комаров Зеленски разкри малкото пространство, където взима едни от най-важните решения в хода на войната, както и мястото, на което провежда телефонните разговори с лидерите на Западния свят.

"This is where I've been living for a year" - @ZelenskyyUa showed Ukrainian journalist Dmytro Komarov his wartime living conditions and his wardrobe. pic.twitter.com/0McF8EEHUf