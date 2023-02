Американски бомбардировачи прелетяха близо до Русия

Американски бомбардировачи прелетяха близо до руската граница. Това съобщиха Военновъздушните сили на САЩ в официалния си профил в Туитър.

Два американски B-52 прелетяха над Талин, столицата на Естония вчера.

Руски бомбардировачи кръжаха около границата със САЩ

На 24 февруари се навърши една година от началото на руската инвазия в Украйна, а Естония празнуваше 105 години независимост.

"Два американски самолета B-52 прелитат над Талин, Естония, демонстрирайки на нашите европейски съюзници и партньори нашата отдаденост и ангажираност към възпирането и защитата на евроатлантическия регион", написаха от ВВС на САЩ в Туитър.

Two #B52s flew over Tallinn, Estonia in a show of solidarity, commitment and honoring Estonia on their 105th Independence Day celebration. #partners #allies #Estonia #EstonianIndependenceDay pic.twitter.com/QIdjfcdQof