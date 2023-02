Навършва се една година от началото на войната в Украйна

Навършва се точно една година, откакто Русия нападна Украйна - 365 дни на военни престъпления, човешко страдание, убийства и разруха.

След като на 21-ри февруари руският президент Владимир Путин призна независимостта на Донецка и Луганска народна република, по-малко от три дни по-късно започна масираното настъпление в Украйна.

Около 5 часа сутринта на 24-и февруари Путин обяви „специалната военна операция”. Целта - демилитаризация и денацификация на страната.

Ракетни удари имаше в цялата страна, а днес Украйна вече си е върнала по-голямата част от окупираните през първите седмици на войната територии.

Година след началото на войната: Европейците продължават да подкрепят Украйна

Инвазията предизвика най-тежката бежанска криза в Европа от Втората световна война насам, както и глобална продоволствена криза.

On February 24, millions of us made a choice. Not a white flag, but the blue and yellow one. Not fleeing, but facing. Resisting & fighting.

It was a year of pain, sorrow, faith, and unity. And this year, we remained invincible. We know that 2023 will be the year of our victory! pic.twitter.com/oInWvssjOI