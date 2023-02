Фризьор, отишъл да воюва в Украйна, загина на фронта

Виталий Покхила, известен с прозвището Испанецът, е загинал преди няколко дни на фронта край град Вугледар в Донецка областа, съобщиха украински медии.

42-годишният Покхила е познат в Украйна, защото преди осем години бе нападнат от шестима неизвестни в Днепър заради хомосексуалната му ориентация. Тогава пострада и неговият партньор Денис Шитиков. Впоследствие лекарите от болницата, в която бяха настанени, отказаха да ги прегледат по същата причина.

Фризьор лови дронове в Украйна

Преди девет години той взима решението да напусне страната и да се премести в Испания, където се омъжва и отваря собствен фризьорски салон. Когато избухва войната, той се връща в родината си, за да воюва срещу руснаците.

В украинската армия започва да използва прозвището Испанецът и се присъединява към сухопътните войски.

