Нова порция странни движения на Путин разбуниха мрежите

Здравословното състояние на руския президент Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, сега Санкт-Петербург. През отново се оказа във фокуса на международното внимание. Причина този път бе срещата му в петък с беларуския му колега Александър Лукашенко, на която се забелязваше, че стопанинът на Кремъл не може да овладее движението на краката си.

На видео кадри в социалните мрежи прави впечатление как краката на Путин не спират да се движат, което отново породи слуховете, че той страда от Паркинсон.

Видео с Путин засили слуховете за влошеното му здраве

Антон Герашченко от украинското правителство подходи с хумор и попита дали пък Путин не използва Морзовия код в случая.

Putin's feet during his meeting with Lukashenko.



Is this Morse code? pic.twitter.com/eRmvSBDQOn