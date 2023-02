Украински военни унищожиха оръжие, изтръгващо кислорода от белите дробове

Ново видео показва как украински войници унищожават термобарични оръжия, които руският президент Путин използва за покосяване на множество жертви, съобщи CNN.

Това оръжие, забранено от Женевската конвенция, може да изтръгне кислорода от белите дробове на хората при детонация.

"Белият дроб се пръска в тялото и жертвата умира в изключителна агония", сподели новинар на CNN, коментиращ кадрите.

Термобаричното оръжие произвежда високотемпературна експлозия с дълъг разряд. За разлика от традиционните взривни материали, които основно се основават на бързото освобождаване на енергия от химическа реакция, термобаричните оръжия използват комбинация от гориво и окислител, за да създадат по-дълготраен и по-интензивен удар, пише "Дарик".

Когато термобаричното оръжие е детонирано, то създава облак от взривоопасни материали, който се разпространява в голяма област. Горивото в облака се смесва с кислород в околната атмосфера, създавайки силно запалим аерозол. Когато този облак се възпламени, създава масивна експлозия и интензивна топлина, която може да изгаря всичко по пътя си.

Една от основните опасности на термобаричните оръжия е, че те могат да причинят обширни щети на сгради и оборудване, както и да нанесат сериозни наранявания или смърт на хора, попаднали в зоната на удара. Оръжията понякога се наричат "горивно-въздушни експлозиви" или "вакуумни бомби" поради техните способности да създават временен вакуум, който може да изтегли кислорода от околната атмосфера.

Another fine view of the Russian TOS-1A thermobaric MLRS going up in flames. Vuhledar, original views shown yesterday. pic.twitter.com/ReRmitm8Gf