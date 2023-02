Германският министър на отбраната на изненадващо посещение в Киев

Новият германски министър на отбраната Борис Писториус пристигна днес на изненадващо посещение в Киев, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Първият "Леопард 2" пристигна в Киев. Ще има още такива", обяви в Туитър украинският му колега Олексий Резников, публикувайки и снимка, на която той и Писториус държат прозрачна кутия с макет на германския танк. Говорител на украинското министерство потвърди за АФП, че снимката е направена днес в украинската столица.

BREAKING: The «first» Leopard 2 has arrived in Kyiv

There will be more of them.

Thank you to @Bundeskanzler my colleague Boris Pistorius and the German people.

The tank coalition is marching... to victory! pic.twitter.com/4VY2YaovBi