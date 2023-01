Съветник на Зеленски за примирието: Русия да си спести лицемерието

Руският министър на отбраната армейски генерал Сергей Шойгу нареди прекратяване на огъня по линията на бойно съприкосновение на страните в Украйна от 12:00 ч. на 6 януари за 36 часа, съобщи днес руското военно ведомство, цитирано от ТАСС.

В съответствие с указанията на президента на Руската федерация министърът на отбраната нареди прекратяване на огъня за 36 часа от 12:00 ч. на 6 януари до 24:00 ч. на 7 януари по цялата линия на бойно съприкосновение между страните в Украйна, заявиха от руското военно министерство.

Путин нареди прекратяване на огъня в Украйна за два дни

Съветникът на украинският президент Михайло Подоляк определи днес като лицемерие обявеното от руска страна прекратяване на огъня в Украйна по случай православната Коледа и обвини Москва, че иска да спечели време, предадоха Франс прес и Ройтерс.

Русия трябва да напусне окупираните територии и само тогава ще има "временно примирие". "Спестете си лицемерието", написа Подоляк в "Туитър".

First. Ukraine doesn't attack foreign territory & doesn't kill civilians. As RF does. Ukraine destroys only members of the occupation army on its territory...

Second. RF must leave the occupied territories - only then will it have a "temporary truce". Keep hypocrisy to yourself.