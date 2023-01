Шефът на Вагнер призна, че настъплението в Бахмут е възпрепятствано от много добрата защита на града

Шефът на частната военна организация „Вагнер“ Евгений Пригожин призна, че настъплението на руската армия и наемниците край Бахмут е възпрепятствано от много добрата защита на града в Донецка област.

„Кога ще завземете Артемовск (Бахмут – бел. ред.)? В Артемовск всяка къща е крепост. Хората се бият за всяка къща, понякога за повече от ден, за седмици. Какво означава пробив през защитата? Пробив през защитата значи: завзели сте една къща днес и сте пробили, а все още остава нова отбранителна линия зад тези къщи, нали?“, коментира Пригожин пред наемниците си, в кадри по телевизия NEXTA.

„И не е само една защита. Колко отбранителни линии имаме тук? Ако кажете 500, сигурно няма да сгрешите. На всеки 10 метра има защитна линия“, казва Готвача на Путин, какъвто е прякорът на Пригожин.

Бахмут е най-горещата точка на войната в момента. В края на миналата година президентът на Украйна Володимир Зеленски посети града и поздрави войниците за куража им. Според няколко оценки, включително на Института за изучаване на войната, руснаците са похабили силите си и не могат да превземат стратегически важния град.

