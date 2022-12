Медведев с прогноза: През 2023 година САЩ ще се разпадне, а Мъск ще е президент на Америка

В края на 2022 г. заместник-председателят на Съвета за безопасност на Русия Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев - трети президент на Русия, роден на 14 септември 1965 г. в Ленинград, сега публикува в социалните мрежи своите прогнози за следващата 2023 година.

Бившият президент на Русия смята, че САЩ ще се разпадне, а Мъск ще стане президент на Република Америка.

Също така според него скоро ще има война между Франция и Четвъртия райх, пише "Актуално".

Някои от нещата звучат наистина нелепо и затова ви представяме без редакция неговите "предсказания".

"Преди новата година всеки обича да прави прогнози. Мнозина се упражняват с футуристически хипотези. Надпреварват се да измислят най-неочакваните и дори абсурдни знамения. Нека дадем своя принос. Какво може да се случи през 2023 г:

Медведев и Си Цзинпин обсъдиха войната в Украйна

1. Повишаване на цената на петрола до 150 долара за барел и на цената на газа до 5000 долара за 1000 кубични метра.

2. Връщане на Обединеното кралство в Европейския съюз.



3. Разпадане на Европейския съюз след завръщането на Обединеното кралство и премахването на еврото като валута на бившия ЕС.

4. Окупация на западните райони на бивша Украйна от Полша и Унгария.



5. Създаване на Четвърти райх на базата на Германия и нейните сателити (Полша, балтийските държави, Чехия, Словакия, Румъния, Киевската република и др.).

6. Война между Франция и Четвъртия райх. Разделяне на Европа, включително новото разделение на Полша.

7. Отделяне на Северна Ирландия от Кралство Великобритания и Северна Ирландия и присъединяване към Република Ирландия.

8. Гражданска война в САЩ, отделяне на Калифорния и Тексас в отделни държави. Създаване на съюз между Тексас и Мексико. Последваща победа на Илон Мъск Ѝлон Рийв Мъск (на английски: Elon Reeve Musk, /ˈiːlɒn ˈmʌsk/) е канадско-американски инженер, изобретател, на президентските избори в САЩ в тази част от щатите, които ще бъдат отредени на републиканците след гражданската война.

9. Преместване на всички основни фондови пазари и финансови дейности от САЩ и Европа в Азия.

10. Крах на Бретънуудската финансова система, включително крах на МВФ и Световната банка. Отказ от еврото и долара като световни резервни валути. Връщане на златния стандарт. Преминаване към активно използване на цифрови фиатни валути.







On the New Year’s Eve, everybody’s into making predictions



Many come up with futuristic hypotheses, as if competing to single out the wildest, and even the most absurd ones.



Here’s our humble contribution.



What can happen in 2023: