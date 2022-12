Русия вече разполага с най-големия бомбардировач в света

Русия разпространи първи кадри на най-новия си свръхзвуков бомбардировач "Туполев" Ту-160М, популярен с кодовото си название "Белият лебед".

Летателната машина, която е най-голямата в историята на военната авиация, ще може да транспортира ракети с ядрени бойни глави. Новият самолет е осъвременена версия на прословутия Ту-160 от времето на Съветския съюз и разполага с нови двигатели и нова електроника. Може да развива скорост от 2000 км/ч, дължината му е 54 метра, а размахът на крилата му надхвърля 55 метра.

Днес "Белият лебед" извърши своя първи полет, съобщи руската въздушна агенция.

В рамките на тестовия полет бяха изпробвани стабилността и оперативността на самолета, способен да пренася ракетите "Кинжал".

