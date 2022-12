Зеленски обяви, че пътува към САЩ за разговори за отбранителните способности на Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски Володимир Зеленски е украински артист, сценарист, продуцент и политик. Володимир (понякога обяви рано тази сутрин, че е на път към САЩ, за да разговаря с американския държавен глава Джо Байдън Джо Байдън (Джоузеф Робинът Байдън) е американски политик. Джо Байдън е роден на 20 ноември 1942 г. в и да направи обръщение пред Конгреса, предаде Ройтерс.

Зеленски написа в Туитър, че е на път към САЩ, за да укрепи устойчивостта и отбранителните способности на Украйна.

On my way to the US to strengthen resilience and defense capabilities of . In particular, @POTUS and I will discuss cooperation between and . I will also have a speech at the Congress and a number of bilateral meetings.