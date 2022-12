Русия обстрелва сградата на областната администрация в Херсон

Руските сили многократно обстрелваха с ракети сградата на областната администрация на южноукраински град Херсон, съобщи високопоставен украински служител, цитиран от Ройтерс.

Сградата се намира на централния площад на града.

Украйна си върна на 11 ноември Херсон, който бе окупиран от руските сили. На централния площад на града имаше празненства, няколко дни след отвоюването на Херсон той бе посетен от президента Володимир Зеленски.

След като напуснаха града и се изтеглиха на левия бряг река Днепър, руските сили обстрелват Херсон от другата страна на реката, посочва Ройтерс.

Двама души загинаха при масиран руски обстрел срещу Херсон

Кирило Тимошенко, заместник-ръководител на кабинета на Зеленски, заяви, че два етажа от сградата са били повредени, но никой не е пострадал.

Той публикува снимки в приложението Телеграм, на които се виждат разрушения в сградата. Непотвърдено видео, разпространено в Teлеграм, показва огромен стълб дим, издигащ се от сградата.

Russian missile hit the Kherson Regional Administration. This is the same building where a month ago Ukrainians so happily raised our flag. It has no military value. Pure act of terror and vengeance. Which only shows how weak Russia is. pic.twitter.com/4FFRhA3rQ2