Голям пожар в търговски център в Москва, последвала експлозия

Голям пожар избухна в Москва. Този път гори търговският център "Мега Химки".

Според информация в контролираната от Кремъл руска информационна агенция ТАСС причина за пожара било късо съединение, тръгнало от един от магазините - хипермаркет "Оби".

След това обаче е последвала експлозия.

Трето руско военно летище пламна за два дни

Огънят е обхванал 18 000 квадратни метра, според ТАСС, цитирани от news.bg.

На място вече са 10 пожарни коли.





The "Mega Khimki" shopping center in #Moscow is on fire. The fire area is about 7000 m². pic.twitter.com/GXxKB3vbxs