Украински снайперист застреля руски войник от рекордно далечно разстояние

Въоръжените сили на Украйна съобщиха, че един от техните снайперисти е убил руски войник, произвеждайки втория най-далечен изстрел в историята – 2710 метра.

От украинската армия споделиха кратко видео, в което се хвалят с постижението на техния стрелец, чието име не се съобщава.

Ако разстоянието от изстрела бъде официално признато, украинският снайперист ще подобри рекорда на британеца Грейг Харисън, който през 2009 г. убива двама талибани в Афганистан от разстояние 2475 метра.

Иначе абсолютният рекорд за изстрел от най-дълга дистанция принадлежи на канадски снайперист, който през 2017 г. убива терорист от Ислямска държава. Куршумът му тогава преминава внушителното разстояние от 3540 метра, преди да порази целта си, припомня 20minutos.

With an accurate shot, a sniper of the Armed Forces of Ukraine eliminated a Russian soldier from a distance of 2710 m - a distance that now ranks 2nd in the world ranking, confirmed by the command of the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/mNo2mfRh0V