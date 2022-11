Украйна: Войната продължава заради нежеланието на Русия да спре с убийствата

Украинският президентски съветник Михайло Подоляк обвини руския външен министър Сергей Лавров, че пречи на установяването на мира в Украйна, след като по-рано днес дипломат номер едно на Москва заяви, че Киев пречи на уреждането на конфликта, предаде Ройтерс.

,,Русия е тази, която нахлу в Украйна. Русия обстрелва градовете ни. Русия извършва геноцид, разрушавайки енергийната инфраструктура. Тогава Украйна ли е тази, която "проточва конфликта"?, пита той.

Войната все още продължава единствено заради публичните манипулации на Лавров и нежеланието да се прекратят убийствата, написа Подоляк в Туитър.

Reminding to Mr.Lavrov: RF is the one who invaded. RF shells our cities. RF commits genocide destroying energy infrastructure. But "Ukraine is dragging out the conflict"? War still continues only because of Lavrov's public manipulation and unwillingness to stop murdering.