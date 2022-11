След руското отстъпление в Херсон: Москва се зае усилено да укрепва Крим

Русия е започнала усилено да укрепва и допълнително да подсигурява границата с Кримския полуостров, считан за "перлата в короната" на анексираните незаконно от Кремъл украински територии.

Сателитни снимки, направени миналата седмица, показват, че Москва е започнала да изгражда траншеи в околностите на град Армянск, разположен в непосредствена близост до Херсонска област. От кадрите става ясно, че се разширяват и отбранителните ровове при граничния пункт "Чонхар", който се явява основният пропускателен пункт между Крим и Херсон.

Украинското знаме се появи на сграда в центъра на Херсон

Заздравяването на отбраната на Крим разкрива опасенията на Кремъл от евентуална украинска контраофанзива в южните части на страната. След като руската армия се изтегли от западния бряг на Днепър, киевските войски се доближиха едва на 60 километра от границата с Крим, поради което Москва поде да укрепва защитата на полуострова, в случай че украинската армия пресече Днепър и настъпи към останалата част от Херсонска област, която все още е контролирана от Русия.

От руското командване се страхуват, че е възможно украинската армия да обстрелва с ракети Крим, предвид новото ѝ позициониране при долното течение на река Днепър. Главната река на Украйна е спирачка за украинското контранастъпление на юг, и Москва не желае да изостави източния бряг на Херсонска област, своеобразно смятан за "вратата към Крим".

Според Украйна руснаците ще се изтеглят от Херсон за една седмица

Но ако този сценарий се осъществи, Кремъл обмисля ново изтегляне на войски към Крим, полуостров, който е лесен за защита, тъй като сухопътната му граница е провлак, дълъг едва 10 километра, който разделя водите на Черно море и Азовско море, отбелязва 20minutos.

