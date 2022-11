Министърът на отбраната на Украйна: Вижте какво имаме!

Украйна получи първата доставка на очакваните зенитни системи NASAMS.

"Вижте какво имаме!", написа в "Туитър" министърът на отбраната Олексий Резников и благодари на Съединените щати и Норвегия, а също на Испания, която изпрати свои противовъздушни комплекси.

Те са особено важни за противодействие срещу руските въздушни удари по енергийната инфраструктура на страната. Руски военни са се оплакали от действията на своите командири, довели до тежки загуби на източния фронт. Военното министерство в Москва опроверга тази информация.

Украйна е получила нови западни системи за противовъздушна отбрана

Епизод от боевете в Източна Украйна привлече внимание, след като кореспондент на руската държавна телевизия и други източници съобщиха за критична ситуация край селището Павловка в Донецка област.

Морски пехотинци от 155-а бригада на Тихоокеанския флот са се оплакали, че заради неадекватни действия на командирите им за няколко дни са убити и ранени до 300 души от личния състав, има и огромни загуби в техника. Министерството на отбраната в Москва опроверга информацията, коментирана и от украинския президент.

"Ожесточените руски атаки в Донецка област продължават. Врагът понася сериозни загуби, но въпреки това продължава да хвърля своите мобилизирани и наемници на смърт. Благодаря на нашите войници, които устояват на този натиск", заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски.

Жителите на Киев са далече от фронта, но се готвят за битка със зимата по призива на кмета Виталий Кличко, който предупреди, че столицата може да остане без електричество и вода. Олена Бастун, която пътува с мотор, има нужната екипировка.

"Това е слънчев панел с вградена батерия. Той се зарежда постоянно, когато грее слънце. Когато електричеството спре, мога да включа телефона, компютъра или лампа", обясни мениджърът човешки ресурси Олена Бастун.

Олена и съпругът ѝ имат къмпинг оборудване и се запасяват с храна. Те са пътували в Норвегия и Исландия през зимата и не се боят от студеното време. Тревожат се само за сина си, който е на фронта.

Въпреки трудностите, украинците навлизат в деветия месец от войната с оптимизъм, показват данни от социологическо проучване. Повечето от тях смятат, че след десет години страната им ще просперира в Европейския съюз. Това вярват 90% от хората в Западна Украйна и 76% от жителите в източната част на страната.

Look who’s here!

NASAMS and Aspide air defence systems arrived in Ukraine!

These weapons will significantly strengthen #UAarmy and will make our skies safer.

We will continue to shoot down the enemy targets attacking us.

Thank you to our partners: Norway, Spain and the US. pic.twitter.com/ozP4eXhgOg