"Нинджата", един от най-смъртоносните снайперисти, загина в Украйна

На фронта в Украйна е загинал 40-годишният австралийски снайперист Тревър Кжелдал, който заради уменията си с пушката си е спечелил прозвището "Нинджата".

Кжелдал се включва като доброволец във войната на страната на Украйна още в първите дни, когато Русия предприема своята инвазия, отбелязва 20minutos.

Снайперистът, считан за най-опасният в света и обявен от Русия за мъртъв, се появи: Жив съм, както виждате

Смъртта му бе потвърдена от Външното министерство на Австралия.

В събота министър-председателят на страната Антъни Албанесе поднесе своите съболезнования на семейството и приятелите на Кжелдал.

Това е трагедия. Използвам случая, за да предупредя хората, че не е добра идея да пътуват до Украйна, защото в момента това е едно опасно място, заяви австралийският премиер на пресконференция в Куинсленд.

An Australian man has been killed in Ukraine while fighting with local forces. @CGreenbank9 who met Trevor Kjeldal on the front line tells us he was determined to help fend off the Russian invasion. #9News pic.twitter.com/Nr1qizcZqK