Ние водим война срещу мирно население. Това е жестокост и садизъм. Това обяви в ефира на руското пропагандно предаване "Место встречи" социологът Алексей Росчин, цитиран от Клуб Z.

"Не разбирам за какъв справедлив световен ред говорим, след като ние унищожаваме електроцентрали и инфраструктура в Украйна", обяви той преди да бъде панически прекъснат от двамата водещи, които образно казано го обвиниха, че се е "изходил" пред всички.

Но въпреки обидните думи, Росчин упорито продължи: "Това е жестокост и садизъм, война срещу мирното население. Война против народ. Като гражданин аз не съм разрешавал бомбардировките на украински електроцентрали."

"Е, щом ти не си разрешил, да си ходим вкъщи", отговори му подигравателно един от двамата водещи.

Другият продължи в същия тон: "Нека се направим, че сме изслушали целия ви манифест. Имате ли нещо смислено, което да споделите?"

Росчин поде, но веднага бе прекъснат. Един от гостите също взе отношение: "Вие не сте експерт, вие сте прероден Смердяков (герой от "Братя Карамазови").

"Никой не се интересува от това, което говорите. Всичко това е дискутирано и отдавна забравено", добави водещ, докато Росчин го наблюдаваше с широка усмивка на лице.

Но социологът не бе единственият с "особено" мнение. Точно преди Росчин да отправи предизвикателните си твърдения думата взе руският историк Александър Ситин: "Проблемът е там, че бе нарушено международното право и териториалната цялост на суверенна държава на 24 февруари. Нарушените граници на суверенната държава не бяха руски. Засега не се виждат никакви признаци някой да е склонен да се договаря с Русия за каквото и да било. За Украйна териториалните отстъпки са възприемани не само за невъзможни, но и за немислими".

След това Ситин отбеляза, че е склонен да приеме "тезата на Владимир Владимирович, че сме един народ, не в национален план, защото очевидно сме различни народи, а в смисъл, че сме от бившия съветски народ".

"В такъв случай е безплодно да очакваме от населението и правителство на Украйна да се предадат, защо сме ги принудили да готвят бекон над свещ, именно защото са били част от бившия съветски народ. Като оставим настрана географията, те са удържали на обсадата на Ленинград. Те са изпълнени с ненавист. За тях това е Отечествена война. Те не могат да бъдат сломени".

В предаването все пак взеха участие стандартните прокремълски анализатори, които повториха опорните точки на Путин от изявлението му пред Валдайския клуб - най-вече, че хегемонията на Запада е приключила, а Русия е на прага на нов световен ред.

Увереността им обаче бе свалена на земята от военния експерт Виктор Олевич.

"Наистина са настъпили промени. В рамките на две години извървяхме пътя от това да се подиграваме на "Животът на чернокожите има значение" до това президентът на Гвинея-Бисау да действа като медиатор между Русия и Украйна. Преди да говорите за изменението на световния ред, за това, че всичко се е изменило в наша полза... Да, руският президент е поставил доста амбициозни задачи пред руските въоръжени сили и пред руското общество. Но на 28 октомври тези промени не са в полза на Русия, дай Боже нещата да се изменят и тогава ще вдигаме наздравици".

Въпреки грубите монолози на водещите, "Место встречи" и преди е канило критици на войната. Особено внимание привлече гостуването в началото на септември (малко след старта на украинската контраофанзива в Харковска област) на бившия депутат от Държавната дума Борис Надеждин.

В предаването той разкритикува инвазията и обяви, че Русия няма как да спечели.

Meanwhile in Russia: several panelists threw some truth grenades at the stunned TV hosts, look how those angry propagandists pummeled the pundit who said that by destroying the infrastructure, Russia is waging a cruel, sadistic war against civilians. He won't be invited back.