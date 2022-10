Украинският външен министър призова Иран да спре да праща оръжия на Русия

Украинският външен министър Дмитро Кулеба съобщи, че в телефонен разговор с иранския си колега Хосейн Амир Абдолахиан днес е призовал Техеран да престане да изпраща оръжия на Русия, предаде Ройтерс. Разговорът се е състоял по инициатива на иранската страна, отбелязва БТА.

Украйна и западните ѝ съюзници обвиняват Иран, че изпраща на Русия дронове камикадзе, които руските сили използват при разрушителните си нападения срещу украинска инфраструктура. Иран отхвърля тези твърдения.

"Настоях Иран незабавно да прекрати потока от оръжия за Русия, използвани да убиват цивилни и да унищожават критична инфраструктура в Украйна", съобщи Кулеба в Туитър.

