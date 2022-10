Руски водещ: Надявам се, че Русия наистина разполага с ядрени оръжия

Телевизионният водещ и сочен за близък съюзник на Путин – Владимир Соловьов, постави под въпрос дали Русия изобщо разполага с годни ядрени оръжия, които да използва срещу враговете си, ако това време настъпи.

В своето вечерно шоу в сряда Соловьов коментира, че военният потенциал на НАТО е "коренно различен от това, което си мислехме", поради което Алиансът ще продължи да бъде заплаха за руските сили.

Путин лично наблюдава учения на руските ядрени сили

Хубавото е, че поне провеждаме учения с нашите стратегически ядрени оръжия. Надявам се, че в действителност разполагаме с такива. Надявам се, че в това отношение все още имаме някакви възможности, въздъхна в ефир Соловьов.

