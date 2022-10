Странен белег на ръката на Путин отприщи с нова сила слуховете за неговото здраве

Въпросите около здравословното състояние на руския президент Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, сега Санкт-Петербург. През отново излязоха на дневен ред. Причина този път станаха кадри, разпространени от една от държавните телевизии в Русия, която излъчи разговор на Путин с военнослужещи.

По време на излъчването се забелязва странен белег върху дясната ръка на стопанина на Кремъл.

Путин отново провокира слухове за здравословното си състояние

Според Джейсън Смарт въпросният белег е в резултат от интровенозна инфузия. Той допълни още, че Москва е публикувала две снимки, едната от които е с "водни знаци", които да прикрият въпросния белег, и още една, която е без "водни знаци".

PUTIN’S HEALTH



Videos released by Government news show what could be track marks, from IVs, on the hand of Putin.



For the same event, the Kremlin released two videos: One with tons of watermarks (making the hand harder to see), the other without any shot of his hand. pic.twitter.com/a1mfs6hOud