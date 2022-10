Този символ върху руската техника, пристигаща в Беларус, притесни Киев

Първите дислоцирани в Беларус руски войници започнаха да пристигат в бившата съветска република през изминалия уикенд. Министерството на отбраната на Беларус съобщи, че на територията на страната ще бъдат разположени 9000 руски войници.

Войските, изпратени от Москва, пристигнаха с железопътен транспорт, като на някои от влаковите композиции можеха да се види тежка бронираната техника и военни камиони, върху които бяха изобразени бели триъгълници.

Минск: Русия изпраща 9000 войници, както и стотици танкове и артилерия към Беларус

Въпросният символ, аналогичен с добилата печална популярност буква Z, вече се открояваше във военните униформи на войниците, които Русия разположи на границата с Украйна няколко седмици преди Кремъл да предприеме инвазията.

Според Киев Русия се готви за нов опит да щурмува украинската столица след провала в първите дни на конфликта, изтъквайки, че тя се намира едва на 150 км от беларуската граница и за Москва би било "много по-лесно" да започне нашествието си от там, информира 20minutos.

First, the Russians, as I noted earlier, arrive without heavy equipment. The videos that have been circulating on Twitter in recent days, allegedly showing Russian tanks, APCs, and howitzers with 'menacing new tactical markings' arriving in Belarus aren't real. 7/ pic.twitter.com/ZuKJxcEApV