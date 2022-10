50-метров участък от "Северен поток 1" липсва

Участък от поне 50 метра от пробития балтийски газопровод "Северен поток 1" липсва. Това става ясно от първите разпространени снимки на щетите, съобщи днес шведският в. "Експресен", предаде Ройтерс.

Шведската полиция и прокуратура подозират, че течовете, които се появиха по "Северен поток 1" и "Северен поток 2" на 26 септември, са били причинени от умишлени подводни взривове, и разследват случая като акт на саботаж в голям мащаб.

Видеоматериал на "Експресен", заснет с подводен дрон, управляван дистанционно, показват нагънат метал и зеещ тръбопровод в мътните води на Балтийско море.

Части от тръбопровода изглеждат с прави, остри ръбове, докато други са деформирани, показват кадрите, заснети на дълбочина от около 80 метра.

Мощни експлозии са причина за течовете от "Северен поток"

Видеото датира от вчера, уточни "Експресен". Ройтерс прави уговорката, че не е в състояние е да удостовери, че публикуваното от вестника видео е от "Северен поток 1".

Шведските служби за сигурност казаха този месец, че са иззели материал от мястото, след като приключили разследването си.

Шведският военноморски флот и полиция отказаха коментар.

Полицията в Копенхаген, която разследва отделни пробойни в двата тръбопровода, обяви днес, че дупките, установени в датската част на Балтийско море, изглежда са били причинени от "мощни експлозии", припомня БТА.

BREAKING:



The first photos taken by Sweden of the blown up Nord Stream gas pipelines have been leaked.



Swedish sources claim that the hole is up to 8 meters long and could have only been caused by explosives. pic.twitter.com/fSA9h1phqR