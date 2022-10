Испания изпраща още оръжие на Киев

Украинският министър на отбраната Олексий Резников благодари на Испания за решението да предостави на Киев четири зенитно-ракетни комплекса "Хок" (Hawk), предаде Укринформ.

Благодарен съм на испанската си колега Маргарита Роблес за решението да изпрати в Украйна четири ЗРК "Хок". Това е бърз отговор на молбата ни по време на "Рамщайн 6", написа Резников в Туитър, припомняйки шестото заседание на съюзниците на Украйна във формат "Рамщайн" в сряда в Брюксел.

I’m grateful to my colleague Margarita Robles for the decision to send 4 Hawk air defense systems to Ukraine. It's quick response for request at #Ramstein 6

There are more Hawks on the way.

Today air defence is a priority not only for Ukraine, but for all of Europe.