Руската версия за "българската следа" в Крим издиша - ето защо

На 12 октомври от Москва за втори път замеси България в експлозията на Керченския мост. Участието на България във взрива обаче прилича на пропагандна акция. Защото руската информация е толкова пълна с несъответствия, че няма как да е случайност.

Несъответствие №1 - как камионът "изчезна"

При първото си изявление Владимир Путин и председателят на Следствения комитет Александър Бастрикин твърдят, че камион с взривни устройства е напуснал България по посока Кримския мост. Въпреки това спешно организираната проверка от българските власти показа, че камионът, споменат от Русия, никога не е бил в България.

Бивш зам.-шеф на разузнаването: Кримският мост е най-охраняваното съоръжение в света

Украинският новинарски портал Tryha.net сравни и рентгеновите снимки на предполагаемия камион, които ФСБ публикува, с видеоматериал, за който се твърди, че показва същия камион. На рентгеновите снимки липсва както едното резервно колело, така и едната ос пред камиона.

