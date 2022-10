Игра на дронове: Украински дрон унищожи руския си конкурент в небето над Донецк

Небето над Маринка, малко градче в Донецка област, се превърна в място на бойно сражение между технологиите на новия век.

На клип, разпространен от украинския политик и активист Серхий Притула, се вижда противопоставянето на дрон на украинската армия срещу руски такъв, която битка в крайна сметка е спечелена от Украйна.

WW1-style duel. Ukrainan Mavic-drone, which we have delivered to one of the airborne units in Donetsk region, destroyes russian opponent. Amazing!

