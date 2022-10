Путин разкрил пред Мъск в личен разговор кое би го накарало да използва ядрено оръжие в Украйна?

Най-богатият човек на света Елън Мъск е провел личен разговор с руския президент Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, сега Санкт-Петербург. През. В него стопанинът на Кремъл е заявил пред основателя на "Тесла", че "няма да се поколебае да използва ядрени оръжия, за да защити анексираните области в Украйна".

Според Vice News Мъск е разговарял с геополитическия анализатор Иън Бремър, пред когото разкрил, че Путин "е решен да спечели войната на всяка цена". Разговорът между Мъск и руския президент се бил провел преди няколко седмици, с цел да бъде намерено мирно уреждане на конфликта. Такова е поне твърдението на самия Бремър в една от социалните медии.

По думите му Путин е бил готов да седне на масата за преговори, но при условие, че "Крим бъде признат за руска територия".

В свой туит обаче Мъск отрече да е провеждал такъв разговор с Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, сега Санкт-Петербург. През.

В продължение на 24 години вече правя седмичен обзор на геополитиката по света. Винаги съм бил откровен в анализите си, без страх и никога не съм фаворизирал на някого. И тази седмица не е изключение. От доста време се възхищавам на Мъск като предприемач, успял да промени света, и съм го заявявал публично. Но той не е експерт по геополитика, написа Бремър в Туитър.

elon musk told me he had spoken with putin and the kremlin directly about ukraine. he also told me what the kremlin’s red lines were.