Белгийски медии с прочит на версиите за взрива на Кримския мост

Белгийски медии представят днес няколко възможни версии за взривяването на Керченския (Кримския) мост, събрани от изданието "Хет ласте нюс", информира БТА. Заедно с познатата версия на руската страна се разглеждат също възможностите мостът да е бил поразен с ракета или с мореходен дрон.

Показана е снимка от мига на взрива, направена отстрани спрямо източника на експлозията, на която изглежда, че плавателен съд преминава под моста в точката на удара едновременно с възпламеняването. Това води до извод, че може снимката да показва управляем от разстояние плавателен съд.

Допуска се, че може би става дума за тайно украинско оръжие. Уточнява се, че руските власти в Севастопол в края на септември са открили подобен апарат и са заявили, че той би могъл да бъде използван за взривяване от разстояние.

Цитиран е Роб Лий от факултета по отбрана на Кралския колеж в Лондон, според когото мостът е бил поразен отгоре, без това да означава, че се е взривил камионът, чието движение разследва руската страна.

Чък Фарър, бивш командващ на специалните военноморски сили на САЩ "Тюлените", застъпва виждането, че мостът е ударен с ракета. Според него кадри с един от падналите панели на моста показват посоката на удара и според него това е Херсон. Фарър прави извода, че ударът е бил нанесен от украинските военни с помощта на ракети "земя-земя" ATACMS с обсег 300 километра.

