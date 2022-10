Украйна обвини Русия за взрива на Кримския мост

Експлозията на Кримския мост може да е организирана от руснаците. Извънредната ситуация вероятно е резултат от конфронтация между ФСБ и военните. Това написа съветникът в кабинета на Володимир Зеленски -Михайло Подоляк в "Tуитър".

Кримският мост, който минава над Керченския проток, бе взривен рано сутринта на 8 октомври.

Цистерна с гориво се запали на Кримския мост

Първоначалните информации бяха за гръмнал влак с цистерни гориво. Впоследствие обаче на видеа от охранителните камери се видя, че взривът идва от пътното платно, вероятно от камион-бомба и засяга и влаковата композиция.

Now seriously. FSB/PMC try to eliminate leadership of Defense Ministry/GHQ. Before personnel change, FSB is in knockdown — missed Putin's bridge explosion. Defense Ministry can now blame FSB for the future South loss. Isn’t it obvious who made an explosion? Truck arrived from RF.