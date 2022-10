Патриарх Кирил към Путин: Бог те постави на власт

Главата на Руската православна църква, патриарх Кирил, заяви този петък, че държавният глава на страната Владимир Путин е бил "поставен от Бога".

Патриарх Кирил поздрави руския президент по повод 70-годишния му юбилей.

Господ те сложи на власт, посочи руският патриарх, цитиран от АФП.

На рождения си ден Владимир Путин ще има среща с колегите си от ОНД

В четвъртък, в навечерието на рождения ден на руския лидер, патриархът призова религиозните и вярващите да се молят за здравето на Путин.

На 7 октомври президентът на Русия Владимир Путин навършва 70 години. Светейшият Московски и цяла Русия патриарх Кирил призовава (...) да се отслужи у дома тържествен молебен за здравето на държавния глава , гласи писмото, което Патриаршията изпрати до всички енории в страната.

Патриархът е един от най-приближените съюзници на президента на Русия, който открито подкрепя инвазията в Украйна от първия ѝ ден, отбелязва още АФП.

#UPDATE The head of the Russian Orthodox Church Patriarch Kirill said Friday that Vladimir Putin's reign over Russia had been mandated by God, congratulating the Kremlin chief on his 70th birthday pic.twitter.com/YFZziJC5Uq