Актуални снимки разкриха последното местонахождение на руската атомна подводница "Белгород"

Русия изглежда е преместила най-голямата атомна подводница в света "Белгород". След като в последно време в някои международни медии се появиха съмнения, че е "изчезнала", от сайта NavalNews разпространиха първи снимки на подводницата над водата, след като преди това излязоха информации, че е тествала изстрелване на торпедо с ядрена бойна глава.

По данни на NavalNews за последно "Белгород" е изплувала на повърхността в Баренцово море, на север от Колския полуостров.

Най-голямата руска ядрена подводница изстреля торпедо с ядрена глава

Когато руските военноморски сили представиха подводницата на официална церемония през юли в град Северодвинск, началникът на флота Николай Тевменов заяви, че плавателната машина ще бъде използвана за научни експедиции и изследвания.

"Белгород" е най-голямата подводница в света, конструирана за последните 30 години. Тя достига дължина от 184 м, а теглото ѝ е над 30 хил. тона. Може да пренася до 6 торпеда "Посейдон" с ядрени глави до 100 мегатона, според Американския военноморски институт.

Media hype claims that a unique Russian submarine, the #Belgorod, has 'vanished'. This may be exaggerated.

Naval News can share images of the submarine operating on the surface in the Arctic.

Story by @CovertShores https://t.co/dXqgvVRYJn