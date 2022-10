Кадри запечатаха в движение "конвоя на смъртта" в Русия

Снимки на влакови композиции, транспортиращи превозни средства и въоръжение, предназначени за ядрения арсенал на страната, бяха заснети от птичи поглед в Централна Русия. Според експерт от военното разузнаване кадрите може да се тълкуват като "сигнал към Запада".

Според военния анализатор Конрад Музика влаковата композиция, известна като "конвоя на смъртта", е натоварена с компененти, които идват директно от склада с ядрени оръжия на Русия.

Всъщност това, което виждаме, представлява снаряжение, което е част от 12-о Главно управление на руското министерство на отбраната. Въпросното отделение отговаря за ядрените боеприпаси, тяхното съхранение, поддръжка, транспортиране и доставка до подразделенията, обясни Музика.

Шефът на ЦРУ: Трудно е да се каже дали Путин се колебае да използва ядрено оръжие

Той побърза да успокои, че видяното във видеото по никакъв начин не означава, че Русия се подготвя за ядрена война.

Видяното обаче е един вид сигнал към Запада, че Москва явно цели да повиши напрежението, смята Музика, цитиран от 20minutos.

Експертът допусна, че най-вероятно оборудването е предназначено за ученията на ракетните войски със стратегическо предназначение – основната единица за ядрено възпиране на страната, тъй като тези учения се провеждат обикновено през есента.

Another railroad train with military equipment going to the front line by rail somewhere in central Russia. pic.twitter.com/3g3nWhTEtT