7 държави подкрепиха Украйна за членство в НАТО

Румънският президент Клаус Йоханис, заедно със седем други президенти на страни-членки на НАТО от Централна и Източна Европа, подписаха съвместно изявление, изразяващо подкрепа за присъединяването на Украйна към Северноатлантическия алианс. Това съобщи в "Туитър" румънският държавен глава.

Става въпрос и за президентите на Литва, Полша, Северна Македония, Словакия, Черна гора, Чехия и Естония.

"Ние категорично подкрепяме решението на срещата на върха на НАТО в Букурещ през 2008 г. за бъдещото присъединяване на Украйна", се казва в документа, който е публикуван на сайта на президентската администрация и е цитиран от ТАСС.

Украйна официално подаде молба за членство в НАТО и постави няколко условия на Русия

Държавните глави, подписали съвместното изявление, изразиха подкрепа за суверенитета и териториалната цялост на Украйна, а също така заявиха, че не признават референдумите в Донецката и Луганската народни републики, както и в Запорожка и Херсонска области.

Together with the Presidents of