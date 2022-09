Изненада! Приближен до Путин бе забелязан на границата с Грузия

Михаил Лазутин, известен с разпространяването на всякаква пропаганда в полза на Кремъл и в частност на руския президент Владимир Путин, е бил забелязан в четвъртък на границата с Грузия, на която мъже продължават да се струпват, за да избегнат мобилизацията в страната.

В няколко канала в Телеграм Лазутин е заснет да чака с още мнозина други на граничния пропускателен пункт "Верхний Ларс".

Грузинци протестираха срещу големия брой пристигащи руснаци, бягащи от мобилизацията

През 2014 г. Лазутин основава движението "Лев против", което призовава гражданите да не консумират алкохол и цигари, както и да не използват неприличен език на публични места. За времето от основаването си движението е получила от Кремъл грантове на обща стойност 12,2 млн. рубли (близо 215 хил. долара), отбелязва Нюзуик.

Междувременно групата "Верхний Ларс" в Телеграм, създадена за тези, които искат да прекосят руско-грузинската граница, вече събра 100 хил. души само в рамките на седмица.

The blogger Mikhail Lazutin ("Lev protiv") who provoked fights in downtown #Moscow decided to get away from #mobilization.



He was spotted on the #Georgian border. In his videos, he and his thugs were pestering people, who were drinking alcohol. pic.twitter.com/L6iCMlRRzb