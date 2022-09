Оцеляла след атаката в Запорожие: Навсякъде имаше стъкла, хората крещяха и бягаха

Най-малко 23 души са загинали, а десетки други са били ранени при руски ракетен удар по граждански конвой в Южна Украйна, съобщават местни власти, цитирани от Би Би Си. Медията успя да интервюира оцеляла от атаката жена, която споделя за ужаса на случилото се.

Огромен кратер до редица автомобили в град Запорожие свидетелства за жестокостта на нападението. Прозорците и предните стъкла са разбити.

Виждат се половин дузина тела, лежащи на мястото на инцидента, очевидно цивилни. Багаж и палта са разхвърляни по асфалта.

Оцелялата Виктория Йосипенко споделя, че шефът ѝ е бил убит при нападението. "Тя имаше две деца. Излязох от кафенето, за да отида до тоалетната, когато това се случи. Изтичах обратно и се опитах да я намеря. Кафенето беше разрушено, наоколо имаше много тела. Всичко беше много ужасяващо", разказва тя.

Реагирайки на нападението в ранните часове на петък в покрайнините на регионалната столица на Запорожска област, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е "държава-терорист".

Той заяви, че Русия е изстреляла 16 ракети по града, и се зарече да накаже виновниците за "всеки загубен украински живот".

Междувременно местен служител, назначен от Русия, обвини Украйна за нападението.

Конвоят беше ударен в момент, когато хората се готвеха да пътуват към окупираната от Русия част на региона, за да вземат свои роднини, а също и да доставят хуманитарна помощ.

"Пристигнахме на опашка, за да се присъединим към колона, която се движеше към Херсон", разказва свидетелката на случилото се Катерина Холобород. "Излязохме, за да видим какъв номер имаме в опашката. Тогава първата ракета падна зад вагоните. Паднахме на земята. След това втората ракета удари в центъра на опашката. Навсякъде имаше стъкла, хората крещяха и бягаха. Не си спомням много. Беше много страшно. След това станах, за да видя какво се е случило, да помогна на ранените. Опитах се да помогна на един ранен млад мъж, когато се случи третата експлозия".

