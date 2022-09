Руски поет беше пребит и изнасилен от полицаи в дома му в Москва

Руски опозиционен активист е бил пребит и изнасилен от полицията в Москва, след като е взел участие в поетично четене срещу войната в Украйна.

По информация на руския независим вестник "Новая Газета" апартаментът на 31-годишният поет Артьом Камардин е бил обискиран от органите на реда в понеделник.

Запознат с инцидента източник сподели за изданието, че полицаите са "пребили жестоко" Камардин и са вкарали дъмбел в ануса му. След това Камардин бил принуден да поднесе извинение, което е било записано на видео от полицаите и по-късно качено в Телеграм.

Приятелката на Камардин – Александра Попова, която по време на обиска също се намирала в апартамента му, заяви, че също е била заплашена, че ще бъде изнасилена от петима полицаи. По думите ѝ в дома им имало заделени 600 долара, които след обиска изчезнали.

Леонид Соловьов, адвокат на Камардин, потвърди показанията на своя клиент, че е бил бит и изнасилен пред в-к "Комерсант".

От антикремълската пънк група "Пуси Райът" също оповестиха за случая.

Нашият другар, руският активист Артьом Камардин, е бил измъчван и изнасилен от руската полиция, написаха те в Туитър.

