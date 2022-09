Грузия: Двойно повече руснаци влизат в страната ни

Пристигащите от Русия в Грузия почти са се удвоили, откакто миналата седмица руският президент Владимир Путин обяви частична мобилизация във връзка с конфликта в Украйна, предаде Франс прес, като се позова на грузинското министерство на вътрешните работи.

"Броят на тези хора се е увеличил до около 10 хиляди на ден. Например в неделя са били 11 200, а вчера - по-малко от 10 хиляди", се казва в съобщението.

Дълга колона от автомобили се опитва да премине границата на Русия с Грузия

За сравнение, точно преди обявяването на мобилизацията те са били 5-6 хиляди, изтъква грузинското министерство, информира БТА.

The Georgian-Russian border now looks something like this.

The mass media write about a queue 18 km long#Georgia #mobilization #Russia pic.twitter.com/AYihOEYorO