Изключени от мобилизация в Русия: журналисти, банкери и IT специалисти

Руското министерство на отбраната публикува списък на сферите, чиито служители няма да бъдат призовани в рамките на провежданата частична мобилизация, предаде РИА Новости, цитирана от "24 часа".

В съобщението се казва, че с цел осигуряване на работата на отделни високотехнологични отрасли, а също на финансовата система на Русия, е взето решение да не бъдат мобилизирани граждани с висше образование, работещи във фирми, свързани с информационните технологии, телекомуникационните оператори и средствата за масова информация, а също в сферата на националната платежна система, инфраструктурата на финансовите пазари и банковото дело.

Расте напливът на руснаци, влизащи в Казахстан

#MobilizationinRussia - draftees saying goodbye to their to family members. September 22, morning

Republic of Sakha (Yakutia), city of #Neryungri

Video: Galina Golobokov pic.twitter.com/X7wO66FaBe