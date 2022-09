Посланикът на САЩ в Украйна: Фалшивите референдуми и мобилизацията показват провала на Русия

Фалшивите референдуми и мобилизацията са признаци за слабостта и провала на Русия в започната от нея война срещу Украйна. Това каза в Туитър посланичката на САЩ в Украйна Бриджит Бринк.

"Фалшивите референдуми и мобилизацията са признаци за слабост, за провала на Русия. САЩ никога няма да признаят претенциите на Русия към уж анексираната украинска територия и ще продължим да подкрепяме Украйна толкова дълго, колкото е необходимо", отбеляза Бринк, цитирана от агенция Укринформ.

Украинската агенция отбелязва, че председателят на Държавната дума на Русия, долната камара на парламента, Вячеслав Володин подкрепи присъединяването към Руската федерация на временно окупираните от Русия територии на Донецка и Луганска област. Окупационните власти на част от Херсонска и Запорожка област обявиха, че ще организират референдуми за присъединяване към Русия.

