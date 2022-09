Руски кореспондент, близък до Кремъл, неволно каза нещо, което не трябваше

Военен кореспондент, известен с близостта си до Кремъл и изявен поддръжник на Владимир Путин, допусна неволна грешка по време на свое пряко включване по една от руските държавни телевизии.

Докато обясняваше от Донбас каква е ситуацията на фронта, кореспондентът Александър Сладков заяви, че руската армия търпи огромни загуби и има доста ранени, но бързо осъзна какво е казал и в опит да "замаже" положението допълни, че все пак постигат "голям успех".

Както е известно, малко след инвазията на Русия в Украйна, Москва забрани да се разпространяват "неверни твърдения", които критикуват т.нар. "специална военна операция" и дискредитират руската армия, лансирана като "освободител" от прокремълските медии.

Според британския журналист от Би Би Си и експерт по Русия, Франсис Скар, това навярно е първият случай, в който по руска държавна телевизия се казва подобно нещо.

Съдейки как промени насоката [на разговора], си мисля, че Александър Сладков забрави с кого говори, написа в Туитър Скар и сподели откъс от въпросното изказване на руския кореспондент.

