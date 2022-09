И в Москва поискаха Владимир Путин да се оттегли

Общински съветници от Ломоносовски район на руската столица Москва са поискали президентът на Русия Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, сега Санкт-Петербург. През да се оттегли от поста си. Докато това не стане те разпуснаха районния съвет.

Това съобщи "Новая газета" като се позова на общинския съветник Тимофей Николев. Трима от петимата съветници в района са подкрепили резолюцията на съвета.

"Големите дървета се повалят с малки удари. Това, което правим ще вдъхнови много хора в Русия, които са несъгласни със случващото се. И непрекия ефект от резолюцията ще се окаже много важен", казва Николаев пред "Новая газета".

Блинкън: Русия засега не показва готовност за търсене на дипломатически изход от войната в Украйна

"Скъпи президент Путин, настояваме за вашата оставка, защото вашите виждания и начинът ви на управление пречат на Русия да се развива. Нито едно от вашите обещания не е изпълнено - брутният вътрешен продукт не се е удвоил, минималната заплата не е вдигната. А качествени професионалисти напускат страната", пишат съветниците до Путин.

Преди дни общински съветници от Санкт Петербург пък поискаха Държавната дума да обвини Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, сега Санкт-Петербург. През в измяна.

Последним решением Совета Депутатов обратились к Путину с просьбой освободить себя от занимаемой должности. Формулировки мягкие, но за более жёсткие сейчас сажают.



Это были славные пять лет.



And now my watch has ended. pic.twitter.com/wjTgW7hwuY