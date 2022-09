Украйна пое отговорност за експлозиите на военното летище Саки в Крим

Киев съобщи, че украинските сили са нанесли серия от удари по анексирания полуостров Крим.

За първи път от украинската страна поемат отговорност за експлозиите на военното летище Саки преди няколко седмици, предава БНТ.

Тогава загина един човек и беше унищожена руска военна техника, включително 10 бойни самолета.

Над 50% от бойните самолети на руския Черноморски флот са извън строя?

Huge explosion at the military airport in Novofedorivka in Russian-occupied Crimea. About 200km (over 120 miles) from the frontline.pic.twitter.com/8POh6yNhmq