Хаос в Москва: Хакери изпратиха всички таксита на един адрес

Хакери вкараха Москва в задръстване, като изпратиха стотици таксита на фалшив адрес в руската столица, съобщи „Дейли Мейл“, цитирани от Дарик.

Хакерите са атакували руско приложение за таксита, като са изпратили стотици шофьори на един и същ адрес в Москва, предизвиквайки огромни задръствания в центъра на града. Yandex Taxi, руско приложение, подобно на Uber, което позволява на потребителите да поръчват таксита до тяхното местоположение, е било обект на атака сутринта.

По-късно компанията потвърди инцидента в изявление.

Няколко десетки шофьори са получили масови поръчки за района на Фили - се казва в изявление на компанията. Със своите осем до десет ленти Кутузовски проспект рядко е задръстен.

Въпреки това шофьорите са прекарали около 40 минути в задръстване заради фалшивите поръчки за извозване.

Компанията заяви, че нейният отдел за сигурност "незабавно е прекратил опитите за фалшиво" поръчване на такситата. Това обаче не е било достатъчно, за да се спре задръстването.

"Въпросът за компенсациите ще бъде решен в близко бъдеще", заявиха от компанията. Тя отбеляза, че вече е отстранила уязвимостта, която е позволила хакерската атака.

Никой не е поел отговорност за хакерската атака, но тя се случва в момент, когато силите на Владимир Путин продължават инвазията си в съседна Украйна. Освен сраженията на терен, всяка от страните води и кибервойна - осъществявана от съответните държави или отмъстители.

Русия отдавна е известна с това, че извършва кибератаки срещу други държави, които са ѝ се изпречили. В един от последните примери прокремълски хакери атакуваха правителството на Латвия, след като страната обяви Русия за спонсор на тероризма.

Киев обаче обърна тактиката на кибервойната на Москва срещу себе си, като граждански хакери атакуваха правителствена инфраструктура, а тролове се насочиха към руски дипломати.

В дните, предшестващи войната, Михайло Федоров - министърът на цифровите технологии на Украйна и дясна ръка на президента Володимир Зеленски в областта на технологиите - призова доброволците да създадат "ИТ армия" от хакери, които да помогнат в борбата на страната му срещу Русия“.

Оттогава десетки руски уебсайтове бяха изведени от строя. Руските държавни медии също са обект на атаки и изтекла чувствителна информация.

Someone hacked Russia’s largest taxi company and ordered all available taxis to central Moscow, creating huge traffic jams in the city.



The Russians don’t have a monopoly on hybrid warfare. pic.twitter.com/MbEiloswcA