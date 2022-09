Вижте как с българска минохвъргачка се стреля на фронта в Украйна

Стрелба с българска минохвъргачка от фронтовата линия в Украйна беше заснета и публикувана в Twitter.

Профилът Ukraine Weapons Tracker нарича оръжието “невиждано досега” и допълва, че моделът на системата е M60CMA 60 мм. Минохвъргачката използва боеприпаси от типа HE60 MA.

Бившият шеф на "Кинтекс": България е изнелса над 4 хил. тона оръжия за Украйна

“Доставките на българско оръжие за Украйна остават предимно извън полезрението, но те са значителни, особено по отношение на боеприпасите”, коментират от Ukraine Weapons Tracker.

#Ukraine: Though most anti-tank weapons used in Ukraine are already widely documented, this one got little to no attention - a Bulgarian BULSPIKE-AT anti-tank launcher.

An unknown amount was purchased from Bulgaria and delivered to the Ukrainian army a couple of months ago. pic.twitter.com/qr7yFOIbAd