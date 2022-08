Бившият кмет на Екатеринбург е задържан за дискредитиране на руската армия

Бившият кмет на Екатеринбург Евгений Ройзман е задържан. Според опозиционния политик, който се е изказал остро срещу войната, срещу него е започнало наказателно дело по член от Наказателния кодекс за "дискредитиране" на армията. Ройзман остана последният виден руски политик, който се обяви категорично срещу нахлуването на Русия в Украйна и остана на свобода, съобщи Би Би Си, цитирана от "Офнюз".

Полицията не коментира официално причините за задържането на Ройзман тази сутрин. ТАСС и РИА Новости се позовават на свои източници в правоохранителните органи, според които делото срещу политика е образувано заради "публични действия, насочени към дискредитиране на руските въоръжени сили" (член 280.3 от руския Наказателен кодекс). По-късно това е потвърдено от самия Ройзман. "Член 280.3 от Наказателния кодекс на Руската федерация. Делото (е образувано) в Москва", каза Ройзман пред репортери от прозореца на апартамента си, в който е извършен обиск (цитиран от ТАСС).

Претърсени са три адреса - домът на Ройзман, фондацията му и частният му музей на Невянската икона. Кадрите, на които се вижда как маскирани служители на реда влизат в апартамента, са публикувани от лоялния към правителството телеграм канал Mash.

Russian politician Yevgeny Roizman, who spoke out against the invasion of Ukraine, arrested for "discrediting" the army pic.twitter.com/GuCLJrQI6k