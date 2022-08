Русия разположи система за ПРО в Крим след взривовете

"Русия дислоцира система за противоракетна отбрана (ПРО) в окупирания през 2014 г. от Москва украински черноморски полуостров Крим", предаде израелската медия мигнюз.

Според израелския военен анализатор Гай Плопски на 30 километра от военното летище "Саки" е разположен комплекс С-400. "Въпросните оръжия се смятат за едни от най-добрите в света", заяви експертът, цитиран от медията.

Note that there is a S-400 battalion based near Yevpatoriya, ~30km from Saki AB. Whether it could have defended the base against a missile attack depends on many factors. In any case, if this was indeed a missile attack, then this is another big failure on the part of Russian AD. https://t.co/YtRQrG2tWO pic.twitter.com/zYrkv2DmOB