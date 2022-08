Киев за взривовете в Крим: Не може да се пуши на нерегламентирани места в близост до амуниции

Украйна направи подигравателно изявление по повод силните експлозии, които отекнаха днес във военновъздушна база в анексирания от Русия украински полуостров Крим.

"Министерството на отбраната на Украйна не може да установи причината за пожара, но отново обръща внимание на правилата за пожарна безопасност и забраната за пушене на несертифицирани места", се посочва в в съобщението. "Не можем да изключим, че окупаторите "случайно“ ще намерят някои характерни "отличителни знаци", "визитка" или дори "ДНК".

Съветникът на президента на Украйна Владимир Зеленски Михайло Подоляк пък отбеляза в профила си в Туитър, че "бъдещето на Крим е да бъде перла на Черно море, а не военна база за терористи", добавяйки, че "това е само началото".

Demilitarization of the Russian Federation — an integral part of global security ensuring. The future of the Crimea is to be a pearl of the Black Sea, a national park with unique nature and a world resort. Not a military base for terrorists. It is just the beginning.