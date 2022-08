Владимир Путин има сериозни проблеми

Русия твърди, че държи силната позиция в газовата ситуация, но изглежда, че Владимир Путин Владимир Путин - руски политик. Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград, сега Санкт-Петербург. През има сериозни проблеми. Руснаците са започнали да изгарят природен газ, като пламъците могат да се видят чак от Финландия. Те вече продължават повече от месец, съобщава авторитетната финландска медия Yle.

Изданието се позовава на граждански сигнал, в който се твърди, че всеки може да види пламъците във вечерните часове от брега на най-югоизточната финландска община Виролахти. Ари Лайне съобщава, че е видял огромни огнени вълни, когато е посетил остров Ланскери край руската граница на 24 юли. Наблюдавал ги е с телескоп и е заснел снимки на пламъците, публикувани впоследствие от Yle, които са потвърдили информацията.



#Russia burns gas intended for export to the EU at the border with #Finland pic.twitter.com/cPqXor724h